Foot - Mercato - OM

Mercato - OM : Jorge Sampaoli va-t-il quitter l’OM cet été ?

Publié le 20 mai 2022 à 8h00 par La rédaction

En cette fin de saison, de plus en plus de questions se posent sur l’avenir de Jorge Sampaoli sur le banc de l’OM. Faut-il alors s’attendre à un possible départ de l’Argentin cet été, lui qui est pourtant sous contrat jusqu’en 2023 ?

Depuis plus d’un an, Jorge Sampaoli officie sur le banc de l’OM en tant qu’entraîneur. Et alors que la fin de son premier exercice complet approche, l’Argentin sera forcément jugé sur ses résultats. Et la qualification ou non pour la prochaine Ligue des Champions aura son importance. Alors qu’il a été annoncé que Pablo Longoria avait entamé des discussions pour prolonger Sampaoli, L’Equipe a expliqué qu’une non-participation en C1 pourrait bien amener l’entraîneur de l’OM à s’en aller.

« Je ne sais pas si je serai là ou pas la saison prochaine »