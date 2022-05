Foot - Mercato - OM

Mercato - OM : Vers un coup de tonnerre pour Sampaoli ? La réponse !

Publié le 19 mai 2022 à 9h10 par Arthur Montagne

Sous contrat jusqu'en juin 2023 avec l'OM, Jorge Sampaoli a récemment laissé planer le doute sur son avenir. Il faut dire qu'en interne, malgré son excellente relation avec Pablo Longoria, l'Argentin se poserait des questions qui pourraient être réglées par une qualification en Ligue des champions.

Alors que la saison touche à sa fin, plusieurs questions se posent concernant la futur de l'OM. A commencer par la situation de Jorge Sampaoli dont le contrat court jusqu'en juin 2023. Et la dernière sortie du Pelado à ce sujet n'avait pas de quoi rassurer les Marseillais. « Si je commence à réfléchir au futur, je m'éloignerai du présent. Cela affecterait notre quête de l'objectif. Quand le championnat sera terminé, on parlera et on verra ce qui est le mieux pour le club, ce que je peux offrir. Le président mérite une décision sincère. Mais d'abord, il faut savoir à quelle place on va terminer », assurait Jorge Sampaoli en conférence de presse.

Si l'OM ne va pas en Ligue des champions...