Mercato - OM : Longoria reçoit un improbable conseil pour cet été !

Publié le 19 mai 2022 à 3h30 par Arthur Montagne

Alors que le mercato s'annonce très chaud à l'OM, Pablo Longoria se voit recommander le recrutement d'un nouveau latéral gauche.

La saison n'est pas encore terminée, mais l'OM devrait quoi qu'il arrive être actif cet été. Et pour cause, Jorge Sampaoli continue d'attendre des renforts, surtout en cas de qualification pour la Ligue des champions. Dans cette optique, plusieurs postes pourraient être renforcés, à l'image de celui de latéral gauche où Jordan Amavi, prêté à l'OGC Nice cet hiver, pourrait son retour. Sead Kolasinac a été recruté en janvier, mais il ne semble pas faire l'unanimité. Par conséquent, le journaliste Mourad Aerts réclame l'arrivée d'un joueur à ce poste.

«J’aimerais que l’OM recrute l’anti-Kolasinac»