Mercato - OM : Pablo Longoria reçoit une offre inattendue !

Publié le 19 mai 2022 à 2h15 par Guillaume de Saint Sauveur

Déjà très courtisé lors du dernier mercato hivernal, Bamba Dieng conserve une belle cote à l’étranger, et l’attaquant ivoirien de l’OM ferait cette fois-ci l’objet d’une offre en provenance d’Allemagne.

Dimanche soir, en marge des Trophées UNFP durant lesquels il a été lauréat de plus beau but inscrite cette saison en Ligue 1, Bamba Dieng avait fait une annonce claire sur son avenir à l’OM : « Je serai à l’Olympique de Marseille la saison prochaine », confiait l’attaquant sénégalais de 22 ans, dont le contrat court jusqu’en juin 2024 avec l’OM. Et et malgré cette sortie, après avoir été courtisé par Newcastle lors du dernier mercato de janvier, Dieng reste l’une des attractions marseillaises du marché des transferts…

Fribourg débarque pour Dieng

Comme l’a annoncé Foot Mercato mercredi, Fribourg serait très intéressé par le profil de Bamba Dieng et aurait transmis une offre à l’attaquant sénégalais de l’OM, qui serait également observé de très près en Premier League. Reste à savoir si Pablo Longoria sera disposé à laisser partir son buteur cet été…