Mercato - PSG : Pochettino, Simeone... Un joueur du PSG dévoile les coulisses de son départ !

Publié le 18 mai 2022 à 23h15 par Arthur Montagne

Prêté au Sporting CP dans les dernières heures du mercato l'été dernier, Pablo Sarabia dévoile les coulisses de son départ entre l'intérêt de l'Atlético de Madrid et les messages de Mauricio Pochettino et Luis Enrique.

L'été dernier, le PSG a cherché à alléger son effectif, notamment après l'arrivée de Lionel Messi. Conscient d'être totalement barré par la concurrence, Pablo Sarabia a ainsi été prêté au Sporting CP dans les dernières heures du mercato, pendant que Nuno Mendes faisait le chemin inverse. « Je pensais pouvoir partir jusqu'au dernier moment. C'est vrai que c'était un peu stressant. Je suis ravi de la décision que nous avons prise. L'année a été très bonne », explique Sarabia dans une interview à MARCA au sujet de son départ de dernière minute. Auteur de 21 buts et 9 passes décisives toutes compétitions confondues, l'international espagnol brille avec le Sporting CP, mais il aurait pu rejoindre un autre club.

Sarabia raconte son départ du PSG