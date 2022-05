Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Pablo Sarabia prend une énorme décision pour son avenir !

Publié le 11 mai 2022 à 12h15 par Arthur Montagne

Prêté au Sporting CP, Pablo Sarabia se verrait bien poursuivre l'aventure au Portugal la saison prochaine bien que le PSG envisage de lui offrir une nouvelle chance.

Barré par l'énorme concurrence dans le secteur offensif du PSG, qui a en plus vu Lionel Messi débarquer, Pablo Sarabia a été prêté au Sporting CP en toute fin de mercato l'été dernier, pendant que Nuno Mendes faisait le chemin inverse. Et l'international espagnol réalise la meilleure saison de sa carrière au Portugal puisqu'il a inscrit 20 buts et délivré 9 passes décisives toutes compétitions confondues. Des prestations qui ne passent pas inaperçues puisque L'EQUIPE révélait récemment que le PSG comptait s'appuyait sur lui la saison prochaine en lui offrant une nouvelle chance. D'ailleurs, Ruben Amorim, l'entraîneur du Sporting CP, se montrait lucide sur la situation il y a quelques jours assurant que la réalité du club lisboète « est complètement différente de celle des plus grands clubs ».

Sarabia veut rester au Sporting, mais...