Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Cette mise au point sur l’avenir de Pablo Sarabia !

Publié le 9 avril 2022 à 21h45 par T.M.

Actuellement prêté au Sporting Portugal, Pablo Sarabia a vu son entraîneur se prononcer sur la possibilité qu’il reste plus longtemps que prévu à Lisbonne.

Excellent avec le FC Séville, Pablo Sarabia n’a toutefois jamais réussi à s’imposer au PSG. Et finalement, la terrible concurrence en attaque aura eu raison de l’Espagnol. Lors du dernier mercato estival, tandis que Nuno Mendes a posé ses valises au PSG, Sarabia a lui fait le chemin inverse en étant prêté au Sporting Portugal. Un choix payant pour l’ailier qui rayonne du côté de Lisbonne, totalisant cette saison 15 buts et 9 passes décisives, toutes compétitions confondues, avec le club portugais.

« On ne connaît pas l’avenir, mais on connaît la réalité »