Mercato - PSG : Une piste à 70M€ lâche un terrible message à Leonardo !

Publié le 11 mai 2022 à 10h15 par Bernard Colas

Après s’être fait remarquer il y a quelques jours en publiant un message ambigüe concernant son avenir, Rafael Leão a assuré se sentir heureux du côté de l’AC Milan, alors que le PSG suit de près l’attaquant portugais.

Avec l’avenir très incertain de Kylian Mbappé et les départs probables d’Angel Di Maria et Mauro Icardi, le PSG est en quête de plusieurs renforts offensifs en vue du mercato estival. D’après la presse italienne, Leonardo aurait notamment coché le nom de Rafael Leão et serait disposé à débourser 70M€ pour l’attaquant portugais de l’AC Milan. Ce dernier a d’ailleurs alimenté les rumeurs il y a quelques jours en publiant sur Instagram plusieurs photos de son récent passage dans la capitale française, avec en légende : « Paris, c’est toujours un bon choix… » Cependant, le joueur a tenu à rassurer les supporters de l’AC Milan.

« À Milan, je suis heureux »