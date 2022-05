Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Un incroyable scénario encore possible pour Kylian Mbappé ?

Publié le 11 mai 2022 à 9h10 par Guillaume de Saint Sauveur

Alors qu’il semble partagé entre une prolongation de dernière minute avec le PSG et un départ libre vers le Real Madrid, Kylian Mbappé figurerait toujours sur les tablettes d’un troisième club qui pourrait créer la surprise…

Le feuilleton Kylian Mbappé bat son plein au PSG ! L’attaquant tricolore, qui était de passage à Madrid ces derniers jours, affole la presse espagnole puisqu’il semble bien parti pour rejoindre gratuitement le Real Madrid alors que son contrat au Parc des Princes arrive à expiration. Et malgré les récentes hésitations du clan Mbappé révélées par le10sport.com, c’est donc un départ du PSG qui semble se profiler pour l’ancien joueur de l’AS Monaco. À moins que…

Un troisième club en course pour Mbappé ?