Mercato - Real Madrid : Deux départs déjà actés pour Ancelotti ?

Publié le 11 mai 2022 à 7h30 par Pierrick Levallet

À l'approche du mercato estival, le Real Madrid serait déjà en train de préparer certains départs. D'ailleurs, ceux de Marco Asensio et d'Isco prendraient peu à peu forme.

Cet été, le Real Madrid aurait quelques projets afin de se renforcer en vue de la saison prochaine. Le club madrilène a fixé sa priorité sur Kylian Mbappé et entend bien consolider son entrejeu alors qu’Antonio Rüdiger va rejoindre les rangs de Carlo Ancelotti dans le secteur défensif. Cependant, le Real Madrid devrait également voir quelques joueurs partir cet été comme Isco ou encore Marco Asensio. D’ailleurs, les deux Espagnols disposeraient de quelques options pour leur avenir.

Asensio et Isco devraient partir cet été