Foot - Mercato - Real Madrid

Mercato - Real Madrid : Le verdict est tombé pour ce cadre d'Ancelotti !

Publié le 11 mai 2022 à 1h00 par Amadou Diawara

Sous contrat jusqu'au 30 juin 2023, Nacho pourrait ne pas faire long feu au Real Madrid s'il ne prolonge pas très vite. Mais heureusement pour Carlo Ancelotti, tout serait déjà réglé pour que le cadre merengue étende son bail d'une saison.

Formé au Real Madrid, Nacho n'a connu aucun autre club lors de sa carrière. Mais alors que son contrat prendra fin le 30 juin 2023, le vétéran de 32 ans pourrait prendre le large dans un avenir proche s'il ne prolonge pas très vite. Dans un tel scénario, la direction du Real Madrid pourrait être contrainte de vendre Nacho cet été pour ne pas le voir partir librement et gratuitement à l'issue de la saison prochaine. Mais heureusement pour Carlo Ancelotti, Florentino Pérez aurait déjà fait le nécessaire pour conserver l'un de ses capitaines.

Nacho va prolonger jusqu'au 30 juin 2024