Mercato - Real Madrid : L'agent de Bale ouvre la porte à une destination inattendue !

Publié le 18 mai 2022 à 22h00 par La rédaction

Libre de tout contrat en juin prochain, Gareth Bale va quitter définitivement le Real Madrid. Jonathan Barnett, son agent, en a dit un peu plus sur son avenir.

Cette fois-ci, le départ de Gareth Bale ne fait plus de doute. En fin de contrat en juin prochain, l’attaquant du Real Madrid va quitter définitivement le club madrilène. Non utilisé par Carlo Ancelotti cette saison, l’international gallois semble déjà préparer l’avenir. Mais à quoi ressemble son futur ? Pour le moment, Gareth Bale n’aurait pas encore tranché, même si un retour aux sources serait une option de plus en plus crédible…

« Les finances n'entreront pas en ligne de compte. Il est déjà extrêmement riche »