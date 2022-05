Foot - Mercato - Real Madrid

Mercato - Real Madrid : Le départ de Gareth Bale est confirmé !

Publié le 16 mai 2022 à 20h00 par La rédaction

9 ans après son transfert au Real Madrid en provenance de Tottenham, Gareth Bale partira librement à l’issue de son contrat, le 30 juin prochain.

La fin de l’histoire est proche entre Gareth Bale et le Real Madrid. Alors que l’ailier était devenu le joueur le plus cher de l’histoire en rejoignant la Casa Blanca contre 101M€ en 2013, celui-ci ne rentre désormais plus dans les plans de Carlo Ancelotti. Régulièrement blessé durant les dernières campagnes, le Gallois n’a disputé que 7 rencontres cette saison pour un total d’un seul but, et son avenir s’écrit loin du Santiago Bernabeu.

Bale va quitter le Real Madrid