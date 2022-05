Foot - Mercato - Real Madrid

Mercato - Real Madrid : La nouvelle recrue de Perez sort du silence avant son arrivée !

Publié le 15 mai 2022 à 16h00 par Dan Marciano

Comme annoncé par la presse espagnole, Antonio Rüdiger s'est engagé avec le Real Madrid. Le joueur l'a confirmé après la rencontre de FA Cup face à Liverpool ce samedi.

Avant, possiblement, de mettre la main sur Kylian Mbappé, le Real Madrid s'est offert Antonio Rüdiger. En fin de contrat avec Chelsea et courtisé par plusieurs autres équipes comme le PSG, l'international allemand a décidé de s'engager avec la Casa Blanca . Comme indiqué par le journaliste Fabrizio Romano et Marca , le joueur sera lié au Real Madrid jusqu'en 2026 et percevra un salaire annuel de 11M€, bonus compris. Rüdiger espérait quitter Chelsea sur une bonne note, mais a vu son équipe s'incliner aux tirs au but face à Liverpool en finale de FA Cup ce samedi. En zone mixte, il a accepté d'évoquer son transfert au Real Madrid.

Rüdiger évoque son départ de Chelsea