Mercato - PSG : Sarabia lâche une grande annonce sur son avenir !

Publié le 15 mai 2022 à 14h15 par Dan Marciano

Prêté au Sporting Portugal cette année, Pablo Sarabia a fait ses adieux aux supporters avant de retourner au PSG. Questionné sur son avenir, il n'a pas fermé la porte à un retour au Portugal.

Auteur de quinze buts et sept passes décisives en Liga Portugal, Pablo Sarabia a fait le plein de confiance avant de retourner au PSG. Prêté au Sporting Portugal jusqu'en juin, l'ailier droit aurait récemment été contacté par Leonardo. Le directeur sportif du club parisien a annoncé au joueur qu'il comptait sur lui pour la saison prochaine. Alors que sa formation recevait Santa Clara ce samedi, Sarabia en a profité pour faire ses adieux aux supporters du Sporting Portugal.

« Un retour ? Dans le futur, on ne sait jamais »