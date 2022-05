Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Le clan Mbappé envoie un terrible message au Qatar pour son avenir !

Publié le 15 mai 2022 à 11h30 par Dan Marciano

A en croire certains proches de Kylian Mbappé, le joueur aurait de grandes chances de rejoindre le Real Madrid. La dernière offre du club espagnol semble avoir convaincue son entourage.

Où évoluera Kylian Mbappé la saison prochaine ? Difficile d'y répondre avec certitude, alors que les rumeurs ne cessent de se propager en Espagne et en France. Comme annoncé par le 10Sport.com en exclusivité, le joueur de 23 ans avait donné sa parole aux responsables du Real Madrid. Il dispose d'un accord moral avec le club merengue depuis plusieurs mois, mais le PSG continue son forcing. Le PSG lui propose de contrôler l'intégralité de ses droits à l'image, mais aussi de revoir son salaire à la hausse. Des arguments, qui ne laissent pas insensible Kylian Mbappé. L'ailier ne ferme désormais plus la porte à une prolongation à Paris, ce qui n'était pas gagné il y a quelques mois. Encore buteur face à Montpellier ce samedi (0-4), le champion du monde 2018 reste silencieux et refuse d'évoquer son avenir devant les médias. Mais certains de ses proches vendent la mèche dans la presse sportive.

Mbappé proche du Real Madrid

Selon les informations de L'Equipe , l'entourage de Kylian Mbappé annonce, en coulisses, que le joueur est plus proche d'un départ vers le Real Madrid que d'une prolongation au PSG. L'international français est prêt à rejoindre la formation de ses rêves et se lancer un nouveau défi dans sa carrière. Si l'ailier est proche d'un transfert en Espagne, c'est aussi parce que le club espagnol aurait revu son offre à la hausse. Selon le journaliste de Marca Pedro Morata, Mbappé avait été déçu par la première proposition de Florentino Perez, notamment sur le salaire. Mais ces derniers jours, le Real Madrid aurait présenté une nouvelle somme. « Le Real Madrid a fait le dernier geste et je sens que c’est suffisant. Le Real Madrid a fait un grand pas financier et la famille de Mbappé est très heureuse. Le Real Madrid a relevé sa proposition économique, mais sans égaler celle du PSG » a confié Pedro Morata dans un entretien accordé à Directo Gol . Donnant sa priorité au projet sportif, Mbappé estime, certainement, qu'il pourrait passer un cap en rejoignant le Real Madrid.

« La décision devrait intervenir dans peu de temps »