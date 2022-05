Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Le clan Mbappé fait une annonce retentissante !

Publié le 15 mai 2022 à 8h45 par Amadou Diawara

En fin de contrat le 30 juin avec le PSG, Kylian Mbappé partira librement et gratuitement vers le Real Madrid s'il ne rempile pas à Paris. Et selon l'entourage du joueur, il serait plus proche d'un départ que d'une prolongation aujourd'hui.

Alors que son contrat arrivera à terme le 30 juin, Kylian Mbappé est actuellement partagé entre une prolongation avec le PSG et un départ vers le Real Madrid. Et malheureusement pour le PSG, son numéro 7 a un accord de principe avec le club merengue depuis plusieurs mois, comme le10sport.com vous l'a révélé en exclusivité. Toutefois, le club emmené par Mauricio Pochettino serait encore loin d'avoir perdu la bataille pour Kylian Mbappé. En effet, selon nos informations, le PSG refait son retard sur le Real Madrid depuis quelques semaines.

Kylian Mbappé plus proche d'un départ que d'une prolongation au PSG ?