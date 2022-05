Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Excellente nouvelle pour le nouveau dossier chaud de Leonardo ?

Publié le 15 mai 2022 à 7h45 par Axel Cornic

Leonardo pourrait bien voir la voie se dégager pour Bremer, défenseur du Torino annoncé comme l’une des nouvelles priorités du PSG en ce mercato estival.

Les doutes autour de Sergio Ramos vont pousser Leonardo à faire quelque chose. En effet, le directeur sportif du Paris Saint-Germain devra obligatoirement comprendre si le vétéran de 36 ans pourra jouer un rôle important la saison prochaine, où s’il sera mieux de se séparer lors du mercato estival avec un possible départ vers la MLS. En attendant, du côté du PSG on semble déjà avoir activé plusieurs pistes et après Kalidou Koulibaly ou encore Stefan de Vrij, c’est vers le Torino que se serait tourné Leonardo. Là-bas joue en effet l’une des révélations de la saison en Serie A avec Bremer, arrivé en juillet 2018 en provenance de l’Atlético Mineiro et sous contrat jusqu’en juin 2024.

Gabriel plutôt que Bremer pour la Juventus