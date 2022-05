Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Leonardo s’engage dans une bataille colossale !

Publié le 13 mai 2022 à 20h45 par Axel Cornic

Leonardo aurait activé une nouvelle piste en Serie A avec Bremer, défenseur du Torino qui s’est révélé au plus haut niveau cette saison. La tâche ne s‘annonce toutefois pas simple pour le PSG...

Le bilan de Sergio Ramos est catastrophique. Arrivé l’été dernier, le vétéran du Real Madrid n’a que très peu joué avec le PSG et il faudra donc trouver une solution à la fin de la saison, avec un possible départ vers la MLS qui est déjà évoqué. Leonardo semble ainsi avoir commencé à ratisser le marché afin de trouver un nouveau gros coup en défense et plusieurs noms sont évoqués depuis quelques semaines, notamment avec Kalidou Koulibaly du Napoli et Stefan de Vrij de l’Inter. RMC Sport a toutefois récemment annoncé que le directeur sportif du Paris Saint-Germain aurait jeté son dévolu sur Bremer, l’une des grosses révélations de la Serie A qui évolue sous les couleurs du Torino.

Bremer, le nouveau défenseur qui fait rêver l’Europe