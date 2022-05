Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Leonardo lance une contre-attaque pour Paul Pogba !

Publié le 13 mai 2022 à 18h30 par La rédaction mis à jour le 13 mai 2022 à 18h33

En fin de contrat cet été avec Manchester United, Paul Pogba est dans les petits papiers du PSG et de la Juventus. Deux prétendants totalement opposés : le premier mise sur sa puissance financière, le second a opté pour le côté sentimental de l’international français.

Cet été, Paul Pogba devra trancher pour son avenir. Après six années passées à Manchester United, l’international français est en fin de contrat en juin prochain et va devoir faire un choix. Sauf retournement de situation, Pogba ne prolongera pas son bail avec les Red Devils , surtout après cette saison plus que compliquée. A 29 ans, le champion du monde 2018 semble parti pour un nouveau défi, reste à savoir dans quel club. Plusieurs solutions s’offrent à lui dont le PSG et la Juventus, son ancienne équipe. Après avoir tenté le coup l’été dernier, Leonardo compte bien revenir à la charge cet été, surtout que Paris a absolument besoin d’un milieu de terrain. Mais dans ce dossier, la Vieille Dame sera un concurrent plus que sérieux…

Un retour à la Juventus est une idée…

Auteur d’une saison très moyenne, surtout en Serie A, le club du Piémont veut se racheter auprès de ses supporters et cela passe par un gros mercato. D’après les informations de Tuttosport , la Juventus n’aurait pas rompu les contacts avec le clan Pogba depuis le départ du joueur français vers Manchester United. Mieux pour le club turinois, Pogba verrait d’un bon œil un retour au sein de l’équipe qui l’a révélé au plus haut niveau. De son côté, le PSG a ses arguments mais le cœur semble pencher vers la Juventus. « Je peux décider demain, comme je peux décider pendant le mercato. Ce n’est pas décidé, il n’y a rien de fait. Je veux juste bien revenir, bien finir la saison pour préparer, je l’espère, le Mondial », déclarait le numéro 6 de Manchester United en mars. Ce qui laisse au PSG toutes ses chances…

…mais le PSG propose du lourd