Mercato - PSG : L’été s’annonce chaud pour Paul Pogba !

Publié le 13 mai 2022 à 6h30 par Thomas Bourseau

Dans le viseur du PSG, Paul Pogba ferait tourner les têtes de certaines grosses écuries européennes, à savoir la Juventus, le Real Madrid ou encore le FC Barcelone…

Paul Pogba serait susceptible d’être l’une des attractions du mercato estival à venir. Alors qu’Erling Braut Haaland va signer à Manchester City et que Robert Lewandowski semble être bien parti pour faire le maximum afin de rallier la Catalogne et le FC Barcelone, Pogba serait lui, à la croisée des chemins quant à son avenir. À ce jour, seul son départ libre de tout contrat de Manchester United semble être certain. Une tendance confirmée par But Football Club jeudi, qui a fait part d’un nouveau challenge à l’étranger pour le champion du monde tricolore qui serait la piste prioritaire au milieu de terrain du directeur sportif Leonardo pour le PSG.

Pogba aurait un choix de roi !