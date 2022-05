Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Donnarumma met un terme au feuilleton avec Navas !

Publié le 13 mai 2022 à 5h45 par Thomas Bourseau

Alors qu’il Gianluigi Donnarumma et Keylor Navas ont affirmé que le PSG devra faire un choix en plaçant sur le marché l’un des deux gardiens, Donnarumma a affirmé qu’il comptait poursuivre au PSG.

Gianluigi Donnarumma pourrait-il être amené à quitter le PSG à la prochaine intersaison, seulement une année jour pour jour après son arrivée au sein du club de la capitale ? Dernièrement, Keylor Navas affirmait disposer d’une relation professionnelle avec Donnarumma, mais qu’il ne souhaitait pas se lancer dans un nouvel exercice en concurrence avec le champion d’Europe avec la Squadra Azzura. Et du côté de Gianluigi Donnarumma, c’est le même son de cloche, lui qui a assuré à l’AFP qu’il continuera au PSG.

« Le club fera des choix »