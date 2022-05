Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Haaland à l'origine d'un coup de tonnerre pour Frenkie de Jong ?

Publié le 13 mai 2022 à 3h30 par Arthur Montagne

Sur le départ du FC Barcelone, Frenkie De Jong susciterait l'intérêt de nombreux clubs. Toutefois, après avoir recruté Erling Haaland, Manchester City ne devrait pas se lancer dans un autre dossier d'envergure.

C'est une petite bombe qui a été lâchée par la presse espagnole. En effet, le FC Barcelone serait disposé à vendre Frenkie De Jong afin de renflouer ses caisses. Dans cette optique, de nombreux clubs se sont renseignés à l'image de Manchester United, le PSG ou encore le Bayern Munich. Toutefois, selon le journaliste de TV3 Oriol Domenech, Manchester City se lancera pas dans la course à la signature de Frenkie De Jong après avoir déjà frappé fort pour Erling Haaland.

City ne recrutera pas De Jong