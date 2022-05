Foot - Mercato - Real Madrid

Mercato - Real Madrid : Après Mbappé, Pérez lance un nouveau défi au PSG !

Publié le 12 mai 2022 à 21h30 par Axel Cornic

Du côté du Real Madrid on aurait l’intention de rapidement bloquer la nouvelle sensation du football brésilien, qui serait également dans le viseur du PSG ou encore du Stade Rennais.

L’ère de Lionel Messi et Cristiano Ronaldo se termine et une nouvelle s’ouvre. Kylian Mbappé et Erling Haaland semblent être les chefs de file de cette nouvelle génération de talents, mais de nombreux autres devraient suivre. Au Brésil, on parle notamment d’Endrick, tout jeune attaquant de Palmeiras déjà comparé aux plus grands... comme Neymar ! La presse brésilienne explique d’ailleurs que le joueur d’a-peine 15 ans aurait déjà tapé dans l’œil d’un grand nombre de club et cela serait notamment le cas du Paris Saint-Germain, mais également du Stade Rennais. Il faudra toutefois compter sur la concurrence du Real Madrid...

Endrick, le Real Madrid dans le destin ?