Mercato - PSG : Leonardo est prévenu pour le « nouveau Neymar » !

Publié le 19 avril 2022 à 1h45 par D.M.

Agé seulement de 15 ans, Endrick suscite déjà l'intérêt des plus grandes équipes européennes. Mais comme indiqué par son agent, le joueur brésilien privilégiera le projet sportif.

Agé de seulement 15 ans, il est considéré comme un phénomène au Brésil. Comparé déjà à Pelé, Ronaldo ou à Neymar, Endrick n'est toujours pas apparu avec l'équipe première de Palmeiras, mais ses prestations avec les U20 ont déjà impressionné bon nombre de recruteurs. A en croire la presse espagnole, le PSG et le Real Madrid ont déjà pris rendez-vous dans ce dossier et sont prêts à accueillir Endrick en 2024, lorsqu'il aura atteint la majorité.

« Si ce n'est pas un club stable, qui travaille bien et qui a un projet clair et solide, ce sera un risque pour le joueur »