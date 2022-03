Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Leonardo à l'origine d'un coup de tonnerre pour le «nouveau Ronaldo» ?

Publié le 17 mars 2022 à 19h15 par A.M.

Bien qu'intéressé par le crack de Palmeiras, Endrick, le PSG se retrouve en difficulté à cause de la situation de Leonardo dont l'avenir est incertain.

Ce sera probablement le talent le plus convoité du monde. Du haut de ses 15 ans, Endrick a déjà l'embarras du choix pour son avenir. Malgré tout, il affichait récemment sa volonté de ne précipiter les choses pour son avenir, en se projetant avec Palmeiras : « Je veux me concentrer sur Palmeiras, c'est l'équipe où je veux devenir une idole, j'apprécie toujours ça. Je vais rester encore longtemps à Palmeiras et je crois que je peux encore apporter beaucoup de joies aux fans . » Par conséquent, lorsqu'il aura 16 ans, il signera probablement son premier contrat professionnel avec le club brésilien. Mais après ?

Leonardo bloque la situation d'Endrick