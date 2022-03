Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Le Qatar a une énorme ouverture avec Paul Pogba !

Publié le 17 mars 2022 à 16h30 par Arthur Montagne

En fin de contrat avec Manchester United à l'issue de la saison, Paul Pogba semble de plus en plus sur le départ. Le PSG s'apprêterait à dégainer son offre pour le milieu de terrain de l'équipe de France qui attendrait toutefois la fin de l'exercice en cours pour trancher.

L'avenir de Paul Pogba sera probablement l'un des feuilletons du prochain mercato. Et pour cause, son coach personnel se montrait catégorique à ce sujet ces derniers jours : « Concernant Pogba, fin juin, il ne sera plus un joueur de Manchester. Je pense qu'il a raison de chercher ailleurs, peut-être que Manchester veut aussi se renouveler et le plus sensé est de se séparer . » Par conséquent, en fin de contrat en juin prochain, le milieu de terrain de l'équipe de France pourrait quitter Manchester United. Après la victoire contre Tottenham, Paul Pogba laissait donc planer le doute au sujet de son avenir. « Nous allons tous parler de choses et le plus important est de parler sur le terrain. C'est ce que nous avons fait aujourd’hui », assurait-il. Toutefois, l'élimination des Red Devils en huitième de finale de la Ligue des champions contre l'Atlético de Madrid pourrait accélérer le processus. D'autant plus que Ralf Rangnick quittera son poste à l'issue de la saison. Une situation non négligeable. « Vous savez que par rapport au coach, il y a des choses à voir. Pas de ma part, mais moi je veux bien finir ma saison et voir ce que le futur nous dira. Si le choix de l’entraîneur aura une influence ? Possible. On va voir », ajoutait Paul Pogba ces derniers jours.

Le départ de Paul Pogba se confirme