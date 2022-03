Foot - Mercato - Barcelone

Mercato - Barcelone : Xavi ne lâche pas pour cette piste à 0€ !

Publié le 17 mars 2022 à 16h00 par La rédaction

Pisté par Barcelone pour renforcer la défense, César Azpilicueta a reçu un très beau message de la part de Thomas Tuchel. Ce qui ne dissuade pas le Barça qui continue d’insister pour attirer l’Espagnol.

Le FC Barcelone continue de prospecter. Pour préparer la saison prochaine, Xavi a déjà le mercato estival en tête. Cet hiver, le technicien espagnol a déjà vu son attaque être renforcée, il espère qu’il en sera de même pour son arrière-garde. César Azpilicueta, le défenseur de Chelsea, est l’une des idées du Barça. Mais Thomas Tuchel semble déterminé à le conserver une saison de plus…

« C'est déjà une légende au club et c'est ce dont nous avons besoin »