Mercato - PSG : Le Qatar a choisi son premier grand changement !

Publié le 17 mars 2022 à 13h30 par Arthur Montagne

Après l'élimination contre le Real Madrid en huitième de finale de la Ligue des champions, le PSG prépare des changements en interne et au sein de son effectif. Dans cette optique, Angel Di Maria pourrait bien être remplacé par un autre joueur en fin de contrat : Ousmane Dembélé.

Le fiasco contre le Real Madrid va laisser des traces, et des choix forts seront faits, notamment au sein de l'effectif du PSG. Le premier concerné sera bien évidemment Kylian Mbappé dont le contrat s'achève en juin prochain mais que le Qatar essaie absolument de convaincre de prolonger. Malgré tout, un renouvellement est attendu de façon plus globale. Dans cette optique, le sort d'Angel Di Maria pourrait bien être scellé. Il y a quelques semaines, l'Argentin affichait sa volonté de rester au PSG. « Il me reste six mois et je devrais signer un contrat pour une année supplémentaire. La vérité, c’est que je veux rester, ma famille est très heureuse, mes filles sont très heureuses à l'école. Je l'ai dit sur le site internet (du PSG, NDLR), je voudrais partir d'ici par la grande porte, et si je pars c'est pour aller dans le football argentin, je veux finir mon contrat », assurait-il au micro de TNT Sports . Mais il semblerait que le PSG en ait décidé autrement.

Di Maria remplacé par Dembélé ?