Mercato - PSG : Pour l'avenir de Nasser Al-Khelaïfi, tout est décidé !

Publié le 17 mars 2022 à 12h30 par Arthur Montagne

Malgré les nombreux changements attendus au sein de la direction, et de l'effectif, du PSG, Nasser Al-Khelaïfi semble épargné. Le président parisien, très proche de l'Emir du Qatar, ne devrait pas céder son poste qu'il occupe depuis 2011 et l'arrivée de QSI à la tête du PSG.

Dans les prochaines semaines, ça va bouger au PSG. Mais dans quelle proportion ? Difficile de l'affirmer aujourd'hui, mais l'élimination contre le Real Madrid dès les huitièmes de finale de la Ligue des champions va laisser des traces. En effet, plusieurs changements importants sont attendus et certains semblent d'ores et déjà actés à l'image du départ de Mauricio Pochettino dont le contrat court jusqu'en 2023. Déjà incertain avant la double confrontation contre les Madrilènes, l'avenir du technicien argentin semble désormais scellé. S'il est difficile d'autre aussi affirmatif pour Leonardo, le départ du directeur sportif, qui avait fait son retour en 2019, est également la tendance forte du moment. Au sein de l'effectif, ça devrait aussi évoluer puisque l'avenir de Kylian Mbappé reste incertain. Mais qu'en sera-t-il au plus niveau ? Après la défaite contre le Real Madrid, le CUP a publié un communiqué réclamant notamment le départ de Nasser Al-Khelaïfi. « L'inacceptable et inévitable désillusion que nous annoncions et craignons s'est malheureusement réalisée (...) Nous demandons à tous les amoureux du club présents de s'unir à nos actions sans violence (...) Nous n'avons pas la mémoire courte. Nous savons ce que notre retour doit au président, il n'y a ici rien de personnel, mais force est de constater qu'il n'est pas l'homme de la situation. La situation du club nécessite désormais une réorganisation complète à tous les niveaux et la présence quotidienne de son président », expliquait ce communiqué. Mais les Ultras du PSG ne seront probablement pas entendus.

