Mercato - PSG : Le clan Mbappé réclame une fortune au Real Madrid !

Publié le 17 mars 2022 à 11h10 par A.M.

En fin de contrat en juin prochain, Kylian Mbappé ne semble toujours pas avoir tranché pour son avenir, et sa mère ferait notamment traîner les discussions avec le Real Madrid.

L'avenir de Kylian Mbappé est plus que jamais au cœur des discussions depuis l'élimination du PSG en huitième de finale de la Ligue des champions. L'attaquant français dispose d'un accord verbal avec le Real Madrid, comme révélé par le10sport.com, mais au sein de son entourage, on semble divisé. A commencer par sa mère, qui aimerait voir son fils rester en France. Et visiblement, dans les négociations avec avec le Real Madrid, elle aurait fixé des exigences importantes.

La mère de Mbappé réclamerait 150M€ de prime à la signature