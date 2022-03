Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : L'arrivée d'Ousmane Dembélé prend forme !

Publié le 17 mars 2022 à 10h45 par A.M.

Alors que le départ d'Angel Di Maria prend forme, l'Argentin pourrait être remplacer par un autre joueur en fin de contrat, à savoir Ousmane Dembélé.

L'été prochain, plusieurs changements majeurs pourraient intervenir au sein de l'effectif du PSG. Bien évidemment, la situation de Kylian Mbappé cristallise l'attention compte tenu du fait que son contrat s'achève en juin prochain, mais c'est également le cas d'Angel Di Maria. Et une prolongation pour l'international argentin semble de plus en plus hypothétique. Arrivée en 2015, le Fideo est plus que jamais sur le départ et son remplaçant semble tout trouvé.

Dembélé pourrait remplacer Di Maria