Mercato - PSG : Le Qatar passe à l'action pour Ousmane Dembélé !

Publié le 16 mars 2022 à 15h45 par A.M.

Alors que le PSG pourrait laisser filer Angel Di Maria à l'issue de son contrat qui s'achève en juin prochain, le club de la capitale maintient le contact avec Ousmane Dembélé.

L'été prochain, le PSG devrait vivre un mercato estival encore une fois très animé. Et pour cause, après le fiasco contre le Real Madrid, un renouvellement est attendu au sein de l'effectif avec le probable départ de Kylian Mbappé, qui a un accord verbal avec le Real Madrid comme révélé par le10sport.com, ou encore celui d'Angel Di Maria. Lui aussi en fin de contrat à l'issue de la saison, le Fideo pourrait bien quitter le PSG qui ne compte plus réellement sur lui pour le futur.

Le PSG a bien contacté Dembélé