Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Le Qatar passe à l'action pour la succession de Pochettino !

Publié le 16 mars 2022 à 10h45 par A.M.

Déjà sur la sellette avant même la double confrontation contre le Real Madrid, Mauricio Pochettino devrait quitter le PSG à l'issue de la saison. Et les premiers contacts auraient eu lieu avec Antonio Conte.

Depuis l'élimination contre le Real Madrid en huitième de finale de la Ligue des champions, l'avenir de Mauricio Pochettino ne fait plus aucun doute. En effet, comme révélé par le10sport.com, l'avenir de l'Argentin faisait déjà débat en interne en novembre dernier, par conséquent, il est désormais quasiment certain que l'ancien manager de Tottenham ne sera plus à Paris la saison prochaine. Et au sein du PSG, on commence déjà à préparer sa succession.

Le PSG a contacté Conte