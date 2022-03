Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Le Qatar reçoit une nouvelle réponse pour Simeone !

Publié le 16 mars 2022 à 5h00 par A.M.

Alors que le nom de Diego Simeone a circulé du côté du PSG, Enrique Cerezo, président de l'Atlético de Madrid met les choses au clair.

Compte tenu de l'élimination dès les huitièmes de finale de la Ligue des champions contre le Real Madrid, le PSG devrait bel et bien se séparer de Mauricio Pochettino en fin de saison. Dans cette optique, la priorité du Qatar se nomme Zinedine Zidane, mais ce dossier s'annonce compliqué. Par conséquent, le PSG surveille d'autres entraîneurs et le nom de Diego Simeone a notamment circulé. « Je n'ai rien à dire », lâchait toutefois l'entraîneur de l'Atlético de Madrid. Enrique Cerezo, le président des Colchoneros , se montre plus loquace.

Cerezo ferme la porte pour Simeone