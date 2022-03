Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Pourquoi Messi ne partira pas cet été…

Publié le 16 mars 2022 à 1h15 par La rédaction

Alors que la musique d’un départ de Lionel Messi raisonne dans certains médias espagnols, l’Argentin restera à coup sûr au PSG. Explication.

Interrogé par le média Mad About Barça, alors que plusieurs médias en Espagne se font l’écho d’un départ possible du joueur en juin, le journaliste Matteo Moretto a livré quelques éléments sur la situation de Lionel Messi au PSG : « Leo ne se sent pas très à l'aise à Paris, on peut le voir sur le terrain aussi, mais il semble très difficile pour lui de partir cet été ».

Aucune chance de départ

Que faut-il en penser ? Un départ de Lionel Messi cet été est-il en préparation ? Comme l’indique Matteo Moretto, cela paraît extrêmement improbable. D’une part, aucun club ne sera en mesure ou disposé à s’aligner sur les tarifs de l’opération, notamment sur le coût salarial de l’attaquant argentin. D’autre part, le PSG n’acceptera jamais de laisser partir la star sur un échec total, et ce à quelques mois de la Coupe du monde au Qatar.