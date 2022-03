Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Pour Lionel Messi, c’est terminé !

Publié le 14 mars 2022 à 12h45 par Th.B.

Bien qu’il ne soit arrivé que l’été dernier, Lionel Messi serait emballé par l’idée de quitter le PSG à la prochaine intersaison. Cependant, son potentiel départ serait plus que délicat, voire exclu. Explications.

Au cours du dernier mercato estival, Lionel Messi a quitté le FC Barcelone à contrecoeur. En effet, faute de moyens financiers nécessaires, le Barça n’a pas été en mesure de renouveler le contrat du septuple Ballon d’or, qui était arrivé à expiration en juin dernier. Résultat, Messi a pris le chemin de Paris pour s’engager en faveur du PSG jusqu’à l’été 2023 avec une troisième saison en option. Cependant, comme TMW l’a dernièrement fait savoir, Lionel Messi et sa famille ne seraient pas heureux au sein de la capitale et Messi traînerait même son spleen au PSG.

« Leo ne se sent pas très à l'aise à Paris, mais il semble très difficile pour lui de partir cet été »