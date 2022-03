Foot - Mercato - Barcelone

Mercato - Barcelone : Coup dur dans ces deux dossiers brûlants de Xavi ?

Publié le 14 mars 2022 à 9h00 par La rédaction

En fin de contrat en 2023, Gavi et Ronald Araujo auraient des exigences salariales trop élevées pour le FC Barcelone. A tel point que les négociations seraient en stand-by.

Même si le FC Barcelone a déjà la tête au mercato estival, on n'oublie pas pour autant les prolongations de contrat. Quelques mois après le feuilleton Lionel Messi, le Barça veut s’éviter un nouveau cas identique. Surtout pour Gavi et Ronald Araujo. Les deux joueurs formés à la Masia sont en fin de contrat en 2023 et ils n’ont toujours pas prolongé leur bail avec le FC Barcelone. Une situation qui inquiète.

Négociations en stand-by pour Gavi et Araujo