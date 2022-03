Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Lionel Messi a pris une décision fracassante pour son avenir !

Publié le 14 mars 2022 à 8h45 par G.d.S.S.

Marqué par l’élimination en Ligue des Champions face au Real Madrid et les sifflets essuyés dimanche au Parc des Princes, Lionel Messi envisagerait bel et bien de quitter le PSG pour retourner au FC Barcelone.

Et si l’histoire d’amour entre Lionel Messi et le PSG, qui s’annonçait pourtant enflammée l’été dernier au moment de l’arrivée de la star argentine en provenance du FC Barcelone, virait finalement au fiasco ? Dimanche, le journaliste espagnol Gerard Romero annonçait que le père de Lionel Messi aurait contacté Barcelone dans l’optique le plus rapidement possible, son fils ayant été marqué par les sifflets du Parc des Princes dimanche face à Bordeaux (3-0) pour le premier match depuis la débâcle en Ligue des Champions face au Real Madrid. Et l’avenir de Messi semble effectivement s’assombrir au PSG…

Envies de départ confirmées pour Messi