Mercato - PSG : Le Qatar doit-il pousser vers la sortie Leo Messi ?

Publié le 14 mars 2022 à 8h00 par La rédaction

Chahuté ce dimanche par le public du Parc des Princes lors du match contre Bordeaux (3-0), Lionel Messi se poserait des questions sur son avenir au PSG et verrait d’un bon œil un retour au FC Barcelone. Mais selon vous, le club de la capitale doit-il se séparer de son septuple Ballon d’Or ?

Difficile d’imaginer à son arrivée en août dernier la tournure que prendrait le passage de Lionel Messi au PSG. Avec seulement 7 buts et 11 passes décisives au compteur, l’Argentin est loin de son rendement habituel, et alors que les supporters du PSG attendaient une réaction lors du huitième de finale de Ligue des champions contre le Real Madrid, Lionel Messi n’a pas su empêcher le nouveau fiasco européen du club parisien. La Pulga se retrouve désormais dans le collimateur des supporters, qui lui ont réservé un accueil houleux ce dimanche.

Messi au PSG, stop ou encore ?