Mercato - PSG : Messi, Neymar… Le projet QSI vers un tournant historique ?

Pris en grippe par le public du Parc des Princes après l’élimination du PSG face au Real Madrid en Ligue des Champions, Neymar et Lionel Messi semblent désormais en rupture totale avec les supporters parisiens. Ce qui pourrait forcément avoir un impact sur leur avenir…

La scène était assez surréaliste dimanche à l’occasion de PSG-Bordeaux (3-0) en championnat, le premier rendez-vous depuis la nouvelle débâcle du club francilien en Ligue des Champions. Éliminé quatre jours plus tôt par le Real Madrid en 8e de finale retour de la C1 au terme d’un scénario une nouvelle fois improbable, le PSG et certaines de ses stars ont donc été pris en grippe dimanche, à commencer par Neymar et Lionel Messi qui ont copieusement été sifflés à chacune de leurs prises de balle. Et les spéculations sur l’avenir des deux stars du projet QSI ne se sont pas faites attendre dans la presse.

Neymar n’a pas apprécié les sifflets…

L’Equipe annonce dans ses colonnes du jour que Neymar, même s’il a été aperçu tout sourire après le match contre Bordeaux, n’aurait franchement pas apprécié les sifflets à son égard de la part des supporters du PSG. L’international brésilien, bien qu’il comprenne leur frustration après l’élimination en Ligue des champions, estime néanmoins qu’il s’agit d’une réaction ingrate de leur part. Mais de quoi sera fait son avenir au PSG ' Téléfoot a révélé dimanche que le Qatar ne retiendrait pas Neymar en cas de bonne offre, mais il paraît improbable à ce jour de trouver un courtisan capable d’assumer le salaire de l’international brésilien, qui a prolongé jusqu’en juin 2025 avec le PSG.

Messi déjà sur le retour à Barcelone ?

De son côté, Lionel Messi semble avoir déjà pris une décision radicale quant à son avenir puisque la presse espagnole est unanime : l’attaquant argentin, recruté libre par le PSG l’été dernier, souhaite d’ores et déjà retourné au FC Barcelone. Son père aurait pris contact avec le club catalan dimanche, constatant avec une immense frustration le traitement réservé par le Parc des Princes à Messi suite à sa prestation décevante face au Real Madrid. Et si l’on rajoute donc aux cas Neymar et Messi le départ plus que probable de Kylian Mbappé qui arrivera au terme de son contrat avec le PSG en juin prochain, il se pourrait que le projet QSI vive un tournant majeur de son histoire avec une potentielle reconstruction totale de son secteur offensif.