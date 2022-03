Foot - Mercato - Barcelone

Mercato - Barcelone : Xavi sur le point de boucler sa deuxième recrue estivale ?

Publié le 14 mars 2022 à 12h00 par A.D.

Après avoir bouclé l'arrivée d'Andreas Christensen, le FC Barcelone serait sur le point d'en faire de même avec Noussair Mazraoui. Alors qu'il aurait recalé tous ses prétendants pour rejoindre la Catalogne, le défenseur de l'Ajax devrait s'engager pour trois ou quatre saisons au Barça.

Après avoir recruté Dani Alves, Ferran Torres, Adama Traoré et Pierre-Emerick Aubameyang, Xavi ne voudrait pas en rester-là. En effet, le coach du FC Barcelone voudrait multiplier les coups à 0€ à l'été 2022 pour renforcer davantage son effectif. Et alors qu'il aurait déjà bouclé l'arrivée d'Andreas Christensen, en fin de contrat le 30 juin avec Chelsea, Xavi serait en passe d'en finir avec Noussair Mazraoui.

Après Andreas Christensen, Noussair Mazraoui est aussi en route pour le Barça