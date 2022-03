Foot - Mercato - Barcelone

Mercato - Barcelone : L’énorme aveu de Xavi sur le recrutement d’Aubameyang !

Publié le 14 mars 2022 à 10h00 par Th.B.

Ultime recrue hivernale, Pierre-Emerick Aubameyang s’acclimate à la perfection au FC Barcelone et empile les bonnes prestations ainsi que les buts. De quoi permettre à son entraîneur Xavi Hernandez de faire un point positif sur son recrutement.

Au cours du dernier mercato hivernal, l’administration blaugrana présidée par Joan Laporta a su considérablement renforcer l’effectif de Xavi Hernandez. En effet, outre Dani Alves qui était arrivé en novembre dernier, Ferran Torres, Adama Traoré ainsi que Pierre-Emerick Aubameyang ont débarqué au FC Barcelone. Bien que le but l’ait fuit lors de ses trois premières sorties avec le Barça , l’attaquant gabonais a depuis inscrit six buts en autant de rencontres. L’occasion pour Xavi Hernandez de dresser un constat clair sur le profil d’Aubameyang et surtout sur son recrutement gagnant.

Pour Xavi, « Aubameyang est un cadeau du ciel »