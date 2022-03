Foot - Mercato - OM

Mercato - OM : Amine Harit annonce la couleur pour son avenir !

Publié le 14 mars 2022 à 9h10 par Th.B.

Arrivé en prêt en provenance de Schalke 04 l’été dernier, Amine Harit semble être bien parti pour ne pas s’éterniser à l’OM. Et ce n’est pas le principal intéressé qui vendra la mèche pour son avenir…

Depuis quelque temps, Amine Harit traverse une période compliquée à l’OM sur le plan sportif. En effet, avant le déplacement des hommes de Jorge Sampaoli à Brest dimanche soir, qui a débouché sur une victoire 4 buts à 1 pour le club phocéen, le milieu offensif marocain n’était pas entré en jeu face à Troyes et Monaco. Face aux Bretons, Harit a trouvé le chemin des filets à une reprise et a délivré une passe décisive à Arkadiusz Milik. De quoi inverser la tendance dessinée par L’Équipe selon laquelle un départ à l’issue de son prêt en fin de saison se précisait ? Le principal intéressé a tenu à mettre les choses au clair au sujet de sa situation ce dimanche soir.

« Ce qu’il se passera en fin de saison se passera en fin de saison »