Mercato - OM : Le sort est déjà scellé pour cette recrue estivale !

Publié le 2 mars 2022 à 9h00 par T.M.

Lors du dernier mercato estival, l’OM était allé chercher Amine Harit. Prêté par Schalke 04, le Marocain saurait déjà à quoi s’en tenir pour son avenir.

Pablo Longoria l’avait promis, il a fait venir une dizaine de recrues à l’OM lors du dernier mercato estival. Et alors que l’un des objectifs était de venir épauler Dimitri Payet, c’est Amine Harit qui a fait son arrivée sur la Canebière. Au terme d’un long feuilleton, qui a notamment vu certains joueurs de l’OM baisser leur salaire pour débloquer cette opération, Harit a fini par être prêté, sans option d’achat, par Schalke 04.

La fin approche pour Harit !