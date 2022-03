Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Avec son offre légendaire, le Qatar va-t-il convaincre Mbappé ?

Publié le 2 mars 2022 à 8h00 par La rédaction

Bien décidé à conserver Kylian Mbappé, le PSG a dégainé une offre incroyable pour Kylian Mbappé avec un salaire annuel de 50M€ nets ainsi qu'une prime de 100M€. Mais cela sera-t-il suffisant pour le convaincre de prolonger ?

La prolongation de Kylian Mbappé est l'une des priorités du PSG d'ici la fin de la saison. Et pour cause, le contrat de l'attaquant français s'achève en juin prochain et il reste la priorité du Real Madrid qui rêve de le recruter libre après avoir tenté de convaincre le PSG de lui vendre l'été dernier avec des offres allant jusqu'à 180M€. Toutefois, alors qu'un départ semblait être l'issue la plus probable, l'espoir d'une prolongation renaît ces dernières semaines. Comme révélé par le10sport.com, au sein de l'entourage de Kylian Mbappé, plusieurs personnes sont favorables à sa prolongation, à commencer par sa mère, Fayza Lamari. Et l'attaquant du PSG semble également ouvrir la porte à l'idée de rester à Paris comme en témoigne sa récente déclaration au sujet du record d'Edinson Cavani. Mbappé assurait « qu'être le meilleur buteur de l'histoire du PSG, on ne peut pas cracher dessus donc on va voir ce qu'il va se passer . » Et le PSG semble bien vouloir saisir cette opportunité.

Une offre exceptionnelle