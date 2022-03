Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Leonardo reçoit un message inquiétant pour cette piste à 0€ !

Publié le 2 mars 2022 à 15h45 par B.C.

Annoncé dans le viseur du PSG, Franck Kessié semble plutôt se diriger vers le FC Barcelone. Un intérêt logique aux yeux de Paolo Maldini, directeur technique de l’AC Milan.

Actuellement dans sa dernière année de contrat, Franck Kessié suscite de nombreuses convoitises sur le marché des transferts. Depuis plusieurs mois, le milieu de l’AC Milan, qui tarde à trouver un accord avec son club pour une prolongation, est annoncé dans le viseur du PSG, mais Leonardo semble avoir du retard sur le FC Barcelone dans ce dossier. Joan Laporta souhaite miser en priorité sur des joueurs libres pour se renforcer et serait actuellement le mieux placé pour s’attacher les services de Kessié, avec qui les contacts se seraient intensifiés. Pas de quoi inquiéter pour autant l’AC Milan.

« C'est normal de voir le FC Barcelone intéressé »