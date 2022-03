Foot - Mercato

Mercato : Mario Balotelli revient sur le plus gros regret de sa carrière !

Publié le 2 mars 2022 à 12h32 par La rédaction mis à jour le 2 mars 2022 à 12h35

Neuf ans après avoir quitté Manchester City pour le Milan AC, Mario Balotelli est revenu sur ce choix, expliquant que c’était le plus gros regret de sa carrière.