Mercato - Real Madrid : Une décision fracassante a été prise pour l'avenir d'Hazard !

Publié le 2 mars 2022 à 12h10 par B.C. mis à jour le 2 mars 2022 à 12h12

Alors que la passage d’Eden Hazard au Real Madrid tourne à la catastrophe, Florentino Pérez espérerait se séparer du Belge cet été.

Après avoir brillé en Premier League du côté de Chelsea, Eden Hazard était appelé à devenir le nouveau patron de l'attaque du Real Madrid. Recruté une année après le départ de Cristiano Ronaldo, l’international belge apparaissait en effet comme la priorité de Zinedine Zidane, justifiant le prix XXL déboursé par Florentino Pérez, à savoir 115M€. Près de trois ans après, Eden Hazard apparaît néanmoins comme une véritable erreur de casting, lui qui n’a disputé que 65 rencontres pour un total de 6 buts et 2 passes décisives, amenant le Real Madrid à espérer son départ le plus rapidement possible.

Hazard poussé vers la sortie