Mercato - Barcelone : Laporta prépare un gros coup avec Raiola !

Publié le 2 mars 2022 à 12h00 par B.C.

Désireux de mettre la main sur Noussair Mazraoui, le FC Barcelone serait confiant à l’idée de s’attacher les services du défenseur de l’Ajax Amsterdam.

Après avoir injecté du sang neuf dans le secteur offensif lors du dernier mercato hivernal, avec les arrivées de Pierre-Emerick Aubameyang, Ferran Torres et Adama Traoré, le FC Barcelone se concentre sur la défense. Plusieurs pistes ont été activées par Joan Laporta pour cet été, et le président du Barça toucherait au but avec Andreas Christensen et César Azpilicueta, actuellement dans leur dernière année de contrat avec Chelsea. Mais le club culé serait également confiant à l’idée de boucler l’arrivée de Noussair Mazraoui.

Le Barça en bonne position pour Mazraoui